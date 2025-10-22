پخش زنده
مهلت ارسال آثار به بخشهای رقابتی پنجمین جشنواره ملی شکرستان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر پنجمین جشنواره ملی شکرستان، با اعلام این خبر گفت: بخشهای رقابتی جشنواره شکرستان بهعنوان یکی از رویدادهای فرهنگی و رسانهای شاخص کشور، امسال نیز با حضور گسترده فعالان عرصه رسانه و هنر برگزار میشود. باتوجهبه استقبال چشمگیر مخاطبان، مهلت ارسال آثار به جشنوارههای «شهد رسانه»، «قاب سبز»، «بوم سبز» و بخش شکرستان ادبی به زبان انگلیسی تمدید شده است.
دکتر ولید آلبوناصر افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر از استانهای مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که در میان آنها آثار خبری، گزارشهای تخصصی، عکسهای مستند و آثار ادبی برجسته به چشم میخورد. آثار دریافتی پس از پایان مهلت فراخوان، توسط هیئت داوران ارزیابی و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه علاقمندان میتوانند آثار خود را به نشانی https://www.sugarcanefestival.ir/ ارسال کنند، ادامه داد: افزایش چشمگیر آثار ارسالی نسبت به دورههای گذشته نشان میدهد که جشنواره شکرستان به محفلی معتبر برای ارتباط صنعت نیشکر و اهالی رسانه و هنر در سراسر کشور تبدیل شده است.
دبیر پنجمین جشنواره ملی شکرستان خاطر نشان کرد: این رویداد ملی فرصتی برای گردهمایی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و دوستداران طبیعت است تا جلوهای تازه از پیوند دانش، فرهنگ و توسعه پایدار را به نمایش بگذارند.پنجمین جشنواره ملی شکرستان با هدف معرفی ظرفیتهای صنعت نیشکر، توانمندسازی جوامع محلی و گسترش تعامل میان صنعت و هنرمندان، در آذرماه امسال برگزار میشود.