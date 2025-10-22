به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده فعال تجاری برای انجام ندادن تعهدات ارزی در قبال دریافت ۱۱ هزار و ۵۸۵ یورو ارز به ارزش چهار میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال به پرداخت ۹ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ارز تعهد نشده محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان ارزی شعب بانک سامان استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک بانکی یک شرکت تجاری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.