سجاد عباسپور با چهار پیروزی متوالی و بدون شکست، به فینال رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سجاد عباسپور، کشتیگیر فرنگیکار مازندرانی، با نمایشی درخشان در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در صربستان، به مرحله فینال وزن ۶۰ کیلوگرم راه یافت.
وی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مرت ایلبارس از ترکیه را مغلوب کرد. عباسپور در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ ایلیا پانیوتین از روسیه را از پیش رو برداشت.
این کشتیگیر در مرحله یکچهارم نهایی نیز با نتیجه ۷ بر ۱ ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و در دیدار نیمهنهایی با نتیجه ۵ بر ۳ مهروج بهراماف از ازبکستان را پشت سر گذاشت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.
سجاد عباسپور برای کسب عنوان قهرمانی در دیدار نهایی با کوتو گومی از ژاپن مبارزه خواهد کرد.