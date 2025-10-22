به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده کارگاه تولید چای برای نگهداری ۵۹۶ کیلیو گرم چای قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط چایی‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از یک کارگاه تولید چای کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.