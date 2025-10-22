قاچاقچی پوشاک علاوه بر ضبط کالا به پرداخت سه میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۳۰۴ دست پوشاک خارجی به ارزش یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری در مسیر مهاباد به ارومیه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.