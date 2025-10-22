به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم شنای پسران استان با هدف درخشش در صحنه ملی، عصر امروز عازم اهواز شد تا در مسابقات شنای مسافت بلند هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور به مصاف رقبای سراسر ایران برود.

این مسابقات از ۳۰ مهر تا ۱ آبان‌ برگزار می‌ شود و فرصتی طلایی برای نمایش توان و استعداد نسل تازه شنای پسران خراسان رضوی است.

ترکیب تیم خراسان رضوی:

احسان احمدی، نیما قلیچی، امیررضا سعیدی‌ کوشا، محمدامین غفوری، ایلیا نودهی و امیر یعقوبی اعضای تیم خراسان رضوی اعزامی به المپیاد استعدادهای برتر کشور هستند.

حامد مبرز و سجاد موساییان به عنوان مربی و حسین گرایلی به عنوان سرپرست تیم خراسان رضوی را همراهی می کنند.