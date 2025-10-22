پخش زنده
جابجایی کالا در پایانه مرزی میلک با افزایش ۴۳ درصدی روبهرو بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، پایانه مرزی میلک هیرمند به دلیل نزدیکی به بازارهای هدف، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل دسترسی به افغانستان، این مرز را به یکی از مهمترین کریدورهای اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.
علیرضا شهرکی فرماندار شهرستان هیرمند گفت: آنچه که مهم است طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به شش ماهه سال گذشته روند صادرات و فعالیت در پایانه مرزی میلک ۴۳ درصد رشد داشته است.
وی افزود: برنامه ریزی شده تا این روند افزایشی ادامه داشته باشد و دستگاههای زیربط در موضوع مبادلات مرزی ما با کشور افغانستان هستند مانند گمرک، پایانه، گذرنامه و مرزبانی برنامه ریزی و هماهنگی خوبی دارند تا این روند ادامه داشته باشد.
ضیایی مدیر پایانه مرزی میلک هیرمند گفت: با هماهنگی و همکاری همه دستگاهای مستقر در پایانه مرزی میلک در شش ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته در بحث ترانزیت ورودی و خروجی و صادرات کالا رشد بسیار خوبی داشته است.
وی افزود: عمده کالاهای ترانزیتی به کشور افغانستان شامل لوازم خودرو، پنل خورشیدی و عمده کالاهای صادراتی شامل تره بار، خشک بار و سیمان میباشد.