به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، پایانه مرزی میلک هیرمند به دلیل نزدیکی به بازار‌های هدف، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به افغانستان، این مرز را به یکی از مهم‌ترین کریدور‌های اقتصادی شرق کشور تبدیل کرده است.

علیرضا شهرکی فرماندار شهرستان هیرمند گفت: آنچه که مهم است طی شش ماهه اول سال جاری نسبت به شش ماهه سال گذشته روند صادرات و فعالیت در پایانه مرزی میلک ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: برنامه ریزی شده تا این روند افزایشی ادامه داشته باشد و دستگاه‌های زیربط در موضوع مبادلات مرزی ما با کشور افغانستان هستند مانند گمرک، پایانه، گذرنامه و مرزبانی برنامه ریزی و هماهنگی خوبی دارند تا این روند ادامه داشته باشد.

ضیایی مدیر پایانه مرزی میلک هیرمند گفت: با هماهنگی و همکاری همه دستگا‌های مستقر در پایانه مرزی میلک در شش ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته در بحث ترانزیت ورودی و خروجی و صادرات کالا رشد بسیار خوبی داشته است.

وی افزود: عمده کالا‌های ترانزیتی به کشور افغانستان شامل لوازم خودرو، پنل خورشیدی و عمده کالا‌های صادراتی شامل تره بار، خشک بار و سیمان می‌باشد.