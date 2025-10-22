به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تیم مهارت استان گلستان در بیست‌ و دومین دوره مسابقات ملی مهارت که در اصفهان برگزار شد با دو مدال رنگارنگ درخشید.

در این رقابت‌ها، رهام نیازی در رشته توسعه نرم‌ افزار تجارت به مدال طلای کشور دست یافت و خانم هلیا آزاد مطلق در رشته نانوایی نان‌های حجیم موفق به کسب مدال برنز این دوره از مسابقات شد.

/////////////////

سالن تیراندازی تفنگ و تپانچه ۱۰ متر در گنبدکاووس به بهره برداری رسید.

///////////////////

پویش ملی سلامت استخوان از ۲۶ مهرماه آغاز شده و تا ۲ آبان ادامه دارد.

این پویش با شعار بی‌توجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم در حال برگزاری است.

//////////////

زنگ چهارشنبه‌های امام رضایی با هدف ترویج فرهنگ و ارزش‌های معنوی است که در مدارس گلستان برپا می‌شود، این مراسم با حضور دانش آموزان دبستان امام رضا بندرترکمن برگزار شد.

/////////////

به مناسبت هفته تربیت بدنی به همت سازمان بسیج ورزشکاران سپاه نینوا استان و هیئت‌های ورزشی ۶۰۰ بسته کمک معیشتی و ورزشی بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع شد.

////////////////

به مناسبت هفته تربیت بدنی کار کنان ادارات شهرستان کلاله مسیر تفرجگاه آقسو را پیمودند.

/////////////

مانور آتش نشانی در گرگان

شرکت کنندگان در این تمرین با روش‌های پیشگیری، مهار و خاموش کردن آتش آشنا شدند.