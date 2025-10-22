به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رئیس انجمن کوراش کارگران کشور گفت: تیم خراسان شمالی در این رقابت‌ها با کسب هفت نشان طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

سعید ملایی افزود: تیم خراسان رضوی با یک نشان طلا و چهار برنز و تیم اصفهان با سه نقره و چهار برنز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند.

وی ادامه داد: کاپ اخلاق این دوره از رقابت‌ها نیز به تیم مازندران اهدا شد.

ملایی یادآور شد: تیم‌های گلستان، سمنان، قزوین، مازندران، چهارمحال و بختیاری به ترتیب در جایگاه چهارم تا هشتم این دوره از مسابقات کوراش قرار گرفتند.