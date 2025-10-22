انتشار ویدیوهایی از قطع درختان شبانه، جولان موش در معابر اصلی آمل، خطرات ایمنی در جاده‌های استان و انتظارات از منطقه آزاد، واکنش گسترده کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فضای مجازی استان مازندران این روزها شاهد موجی از دغدغه‌های مردمی است که از طریق بسته موج مجازی حامد گلی بازتاب پیدا کرده است. از معضلات زیست محیطی و بهداشتی گرفته تا انتقادات عمرانی و انتظارات اقتصادی، کاربران با اشتراک‌گذاری ویدیوها و نظرات خود، تصویری زنده از چالش‌ها و امیدهای استان را ترسیم کرده‌اند.

۱. قطع درختان شبانه و خشم کاربران

ویدیویی از قطع درختان افرا و مازو در یکی از جنگل‌های مازندران، واکنش تند کاربران را برانگیخته است. راوی ویدیو ادعا می‌کند این عملیات به صورت شبانه و بدون پیگیری مسئولان انجام شده است. یک کاربر با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین فعلی نوشته: تا زمانی که جریمه‌ها ناچیز و قوانین سست باشد، این فجایع تکرار خواهد شد.

۲. جولان موش‌ها در معابر اصلی آمل

تصاویری از تردد آزادانه موش‌ها در یکی از خیابان‌های اصلی شهر آمل، به یک دغدغه بهداشتی تبدیل شده است. در توصیف این ویدیو آمده: این خیابان که موش‌ها برای خودشان برو و بیایی دارند، کنار ده‌ها رستوران و مرکز تهیه غذا قرار دارد. یکی از کاربران این وضعیت را «فاجعه بهداشتی» خوانده است.

۳. خطرات ایمنی در جاده خورشیدکلا به تیله‌نو

ویدیویی از یک مانع غیراستاندارد در مسیر خورشیدکلا به تیله‌نو (گلوگاه)، نگرانی‌ها از بی‌دقتی در اجرای پروژه‌های عمرانی را افزایش داده است. یک راننده با تأیید این موضوع نوشته: هفته گذشته در این مسیر رانندگی می‌کردم. این ایده واقعاً خطرناک و بدون دید کافی اجرا شده است.

۴. انتظارات از منطقه آزاد مازندران

انتشار تصاویری از نصب تابلوها و بنرهای منطقه آزاد در استان، امیدها برای رونق اقتصادی را زنده کرده است. کاربران با استقبال از این خبر، خواستار تحقق وعده‌ها شده‌اند. یکی از کاربران نوشته: امیدوارم با اجرای این طرح، کارخانه‌های خوابیده بیدار شوند، تولید رونق بگیرد و برای مازندران برکت به ارمغان بیاید.