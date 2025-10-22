پخش زنده
طرح مشترک مهارتی همنوا با افتتاح کارگاه جوشکاری در شهرستان باوی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در آیین اجرای این طرح که با افتتاح کارگاه تخصصی جوش در مرکز آموزش فنی و حرفهای باوی همراه بود، سید محسن موسویزاده، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از تلاش مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان گفت: این مرکز یکی از ظرفیتهای مهم آموزشی شهرستان است که باید بهطور کامل در خدمت آموزش مهارت به جوانان قرار گیرد.
وی افزود: سال گذشته در بازدیدی که از این مرکز انجام شد، ضعفهایی در استفاده از ظرفیتهای آن وجود داشت که با پیگیریهای انجام شده و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشهایی از مشکلات برطرف شده و اکنون در قالب طرح همنوا شاهد احیای این مجموعه هستیم.
موسویزاده بیان کرد: هدف از اجرای طرح همنوا، استفاده بهینه از فضاهای آموزشی فنی و حرفهای و ایجاد فرصتهای مهارتآموزی برای دانشآموزان و جوانان جویای کار است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تأکید کرد: با توجه به محدود بودن فرصتهای شغلی در شرکتها، باید تمرکز اصلی بر آموزش مهارت و ایجاد ظرفیتهای جدید اشتغال باشد. استفاده بهینه از فضاهای موجود آموزشی میتواند به توسعه مهارتآموزی در شهرستان کمک کند.
شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان نیز با اشاره به اهمیت طرح همنوا گفت: مهارتآموزی کوتاهترین مسیر برای دستیابی به اشتغال پایدار است و تلاش داریم این طرح را در مناطق محروم استان نیز گسترش دهیم.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر در قالب طرح همنوا در استان آموزش دیدند و امسال این رقم به بیش از ۲ هزار نفر افزایش یافته است. تمام آموزشهای ارائهشده در این طرح رایگان بوده و با هدف ارتقای مهارت نیروی کار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید انجام میشود.
ملایی هزاروندی ضمن تقدیر از حمایت نماینده مردم اهواز و سایر مسئولان شهرستان باوی اظهار کرد: همکاری و همافزایی میان آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفهای میتواند نقشی مؤثر در توانمندسازی جوانان و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.