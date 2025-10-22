نماینده مردم شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بازسازی آثار تاریخی شهرستان خواف اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم شهرستان‌های خواف و رشتخوار گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور ما، صنعت گردشگری است. در حالی که بسیاری از کشور‌ها بدون تاریخ و آثار غنی ما، در حوزه برند‌سازی و جذب گردشگر بسیار موفق بوده‌اند، ایران با داشتن موقعیت چهارفصل و میراث فرهنگی غنی، می‌تواند سهم قابل توجهی در این صنعت جهانی داشته باشد.

توکلی رودی افزود: منطقه تاریخی خواف و رشتخوار با پیشینه چند‌هزار ساله خود، مملو از آثار ارزشمندی است که می‌تواند به قطب گردشگری شرق کشور تبدیل شود، هر فرصت گردشگری قادر است تا ۹ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و این یعنی یک ظرفیت طلایی برای اشتغال و ارزآوری است.

این نماینده مجلس گفت: برگزاری جشنواره‌های متعدد در نقاط تاریخی از جمله خرگرد، نشتیفان، ملک زوزن، سلامی و سنگان، می‌تواند زمینه‌ساز برند‌سازی گردشگری شهرستان در سطح استان و کشور باشد.