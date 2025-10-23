رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق و توقیف یک دستگاه کامیونت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، هنگام کنترل جاده‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق که بدون مجوز قانونی حمل و نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

سرهنگ حصاری تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.