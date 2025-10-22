شاهین خزر رودسر و پارس جنوبی بوشهر عصر امروز در بوشهر به مصاف هم رفتند که در پایان شاهینی‌ها با نتیجه هشت بر دو بازی را به حریف جنوبی خود واگذار کردند.

ملوان بندرانزلی دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها نیز عصر امروز در ورزشگاه ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی به مصاف گلساپوش یزد رفت که این دیدار با شکست چهار بر سه تیم میزبان همراه شد.