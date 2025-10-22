پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با استقبال از تصمیم ایران برای ادامه عضویت در پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی باوجود دفاع مقدس ۱۲روزه و اشاره به تماسهای مستمر خود با وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد که دیپلماسی بهترین گزینه برای حل موضوع هستهای ایران است.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما، رافائل گروسی در گفت و گو با روزنامه سوئیسی «لوتان» از تصمیم ایران برای ادامه عضویت در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) استقبال کرد و گفت: «پس از جنگ دوازدهروزه، ایران میتوانست رابطه خود را با جامعه جهانی قطع کند، از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود و مانند کره شمالی به کشوری طردشده تبدیل شود، اما چنین نکرد. من از این تصمیم استقبال میکنم و با افزایش تماسها با وزیر امور خارجه، عباس عراقچی، فضای دیپلماتیکی را حفظ کردهام.»
وی با تأکید بر اینکه تعاملات آژانس با ایران همچنان در جریان است، افزود: «در حال حاضر تهران تنها بهصورت محدود اجازه حضور بازرسان ما را میدهد و برای بازرسیها محدودیتهایی وضع کرده است، زیرا نگران امنیت خود است. ایرانیان در تردید به سر میبرند و این را درک میکنم.» مدیرکل آژانس تصریح کرد که راهحل موضوع هستهای ایران، دیپلماسی است و باید گفتوگوها ادامه یابد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای ایران، بار دیگر از محکوم کردن این اقدامات تجاوزکارانه امتناع کرد و گفت: «خسارت وارده به تأسیسات راهبردی در اصفهان، نطنز و فردو قابل توجه بود. هرچند دونالد ترامپ از واژه «محو کامل» استفاده میکند، اما دانش و تخصص ایرانیان از بین نرفته است. همچنین سانتریفیوژهایی که برای غنیسازی اورانیوم بهکار میروند قابل بازسازی هستند»
وی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان مدعی شد که ایران توانایی تولید سلاح اتمی دارد، «اما ما هیچ مدرکی نداریم که نشان دهد که این کشور در پی ساخت سلاح هستهای است. برای اطمینان از این موضوع باید بازرسیها از سر گرفته شود. ما بر این باوریم که بیشتر اورانیوم با غنای بالا همچنان در اصفهان، نطنز و فردو نگهداری میشود.»
گروسی اضافه کرد که آژانس پیش از حملات اخیر، از این مراکز بازدید کرده و اکنون با تصاویر ماهوارهای آنها را رصد میکند. او مدعی شد کشورهای دیگر نیز در ارزیابی خود به نتایج مشابهی رسیدهاند.