رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی از ساخت و بومی سازی کیت تشخیص سریع بیماری VHS در ماهی قزل‌آلا به کوشش پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی در گیلان خبر داد.

ساخت و بومی‌سازی کیت تشخیص سریع بیماری VHS در ماهی قزل‌آلا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صیاد بورانی در نشست خبری موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور از دستیابی پژوهشگران ایرانی به دانش فنی ساخت کیت تشخیص سریع بیماری VHS در ماهی قزل‌آلا با همکاری سازمان دامپزشکی خبر داد و گفت: این موفقیت گامی مهم در تشخیص بیماری‌های ویروسی و کاهش تلفات در مزارع پرورش ماهیان سردآبی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در دهه ۱۳۹۰ شاهد تلفات گسترده ماهیان سردآبی در کشور، به‌ویژه در استان چهارمحال و بختیاری بودیم که از ویروس VHS، یکی از بیماری‌های خطرناک و ثبت‌شده در فهرست سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) بود.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی افزود: با تلاش محققان بخش بهداشت و بیماری‌های پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی (گیلان) و همکاری سازمان دامپزشکی کشور، توانستیم برای نخستین بار در ایران کیت تشخیص سریع این بیماری را تولید و بومی‌سازی کنیم.

محمد صیاد بورانی گفت: پیش از این، تشخیص بیماری تنها از طریق نمونه‌برداری و آزمایش‌های طولانی در آزمایشگاه ممکن بود و چند روز به طول می‌انجامید، اما کیت جدید قادر است در مدت کوتاهی نتیجه را مشخص کند.

وی افزود: این امر علاوه بر کاهش خسارات اقتصادی، از واردات کیت‌های مشابه خارجی جلوگیری کرده و موجب صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی برای کشور شده است.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی گفت : با استفاده از این کیت تشخیص، مزارع پرورشی می‌توانند به سرعت بیماری را تشخیص و مزرعه آلوده را قرنطینه کنند و از گسترش بیماری به سایر مناطق جلوگیری شود.

بورانی این اقدام را نقطه عطفی در مدیریت بهداشت و ایمنی زیستی در صنعت آبزی‌پروری ایران دانست.

وی همچنین از دستیابی به دانش فنی تکثیر مصنوعی و تولید ماهی سس بزرگ سر یکی از گونه‌های بومی و اقتصادی دریای خزر خبر داد و گفت: این گونه ارزشمند به دلیل کاهش ذخایر طبیعی در سال‌های اخیر، در فهرست گونه‌های نیازمند حفاظت اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار گرفته است.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی افزود : پس از بیش از ۳۰ سال فقدان دانش فنی در این زمینه، محققان این پژوهشکده موفق شدند با همکاری مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، پس از پنج سال تلاش و انجام آزمون‌های القای هورمونی، برای نخستین بار در کشور به این موفقیت دست یابند.

بورانی افزود: در نتیجه این تحقیقات، حدود ۹ هزار قطعه ماهی تولید و در استخر‌های خاکی نگهداری شدند که اکنون به وزن ۳۰ گرم رسیده‌اند و این طرح در قالب برنامه جامع بازسازی ذخایر دریای خزر ادامه دارد.

وی همچنین به موفقیت این پژوهشکده در تولید نسل چهارم کپور معمولی نژاد «تاتا» اشاره کرد و گفت: در نتیجه همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اداره کل شیلات گیلان و پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور با یک موسسه تحقیقاتی مجارستانی، حدود ۵۰۰ هزار عدد تخم سبز این نژاد وارد کشور شد و پس از چندین نسل تکثیر، اکنون به نسل چهارم این گونه دست یافته‌ایم.

رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی افزود: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد نژاد تاتا نسبت به کپور پرورشی رایج در کشور، ۷۷ درصد رشد بیشتر، ۴۴ درصد دوره پرورش کوتاه‌تر و ضریب تبدیل غذایی نیم واحد کمتر دارد.

بورانی گفت : این مزایا موجب صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در هزینه خوراک و افزایش ۲۰ درصدی سود ناخالص برای مراکز پرورشی می‌شود.

وی با اشاره به ظاهر جذاب و بازارپسند این ماهی، گفت: ماهی کپور نژاد تاتا از محبوبیت بالایی نزد مصرف‌کنندگان برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار صنعت شیلات کشور ایفا کند.