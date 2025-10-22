به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از جمله این طرح‌ها بهسازی و تعریض بخشی از محور سرچشمه شهرستان رامهرمز به طول ۵ کیلومتر و بهسازی و آسفالت محور قدیم رامهرمز _ بهبهان (کهله به ارامش) به طول ۵.۵ کیلومتر است.

محمد جولانژاد افزود: از دیگر این طرح‌ها آغاز ساخت طرح بهسازی و تعریض بخشی از محور سرطا شهرستان رامهرمز به طول ۳ کیلومتر و بهسازی و تعریض بخشی از محور راهدار‌های شهرستان رامهرمز به طول ۳.۵ کیلومتر شهرستان رامهرمز است. همچنین احداث روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها و نقاط پرتصادف محور رامهرمز - بهبهان و محور سرطا نیز آغاز شد.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار این پروژه‌ها که با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت جاده‌ها و افزایش رضایت کاربران جاده‌ای در منطقه انجام و یا در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان قرار گرفته است، ۷۹۳ میلیارد ریال می‌باشد.