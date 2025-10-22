تیم سپیدرود رشت و استقلال زاهدان عصر امروز در ورزشگاه الغدیر زاهدان به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه چهار بر دو به نفع تیم میزبان به پایان رسید.

در دیگر دیدار این گروه تیم بندر آستارا از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه وحدت این شهر پذیرای تیم برق شیراز خواهد بود.

رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور سه تیم گیلانی در دو گروه برگزار می شود.