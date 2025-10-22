صدا و سیمای استان قزوین با اجرای موفق پروژه ارتقاء کیفیت پخش، به عنوان ششمین مرکز استانی کشور، شبکه قزوین را با فرمت HD در دسترس ۸۵ درصد مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امین صفاری معاون فنی صدا و سیمای استان در خبر ۲۰ شبکه قزوین گفت: کیفیت پخش همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان صدا و سیما بوده و در راستای احترام به مخاطبان، این موضوع از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت. مجموعه صدا و سیمای استان قزوین نیز با تدبیر مهندس انباری، مدیرکل محترم استان، مأموریت یافت تا در مسیر ارتقاء کیفیت، پیشتاز باشد.

صفاری افزود: در بازه‌ای شش‌ماهه، شبکه قزوین موفق شد پخش HD را از طریق بسته چهارم دیجیتال آغاز کند. هم‌زمان، پخش SD نیز از طریق بسته دوم ادامه یافت. برای دریافت کیفیت HD، مخاطبان نیاز به تهیه گیرنده‌های جدید مطابق با فناوری پخش بسته چهارم داشتند.

وی گفت: در ادامه این مسیر، با دستور دکتر جبلی، ریاست محترم سازمان صدا و سیما، در اجلاس فناوری رسانه بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تصمیماتی اتخاذ شد تا فرمت پخش با گیرنده‌های موجود مردم تطبیق داده شود. این اقدام با همکاری مهندس شریفی، معاون توسعه فناوری رسانه، صورت گرفت و انتقال صدا و تصویر از بسته چهارم به بسته دوم انجام شد تا طیف وسیع‌تری از مخاطبان بتوانند شبکه قزوین را با کیفیت HD دریافت کنند.

به گفته معاون فنی صدا و سیمای استان؛ از شش ماه پیش، پخش آزمایشی به پخش رسمی تبدیل شد و مرکز قزوین به عنوان ششمین مرکز استانی، این قابلیت را برای مردم فراهم کرد. اکنون شبکه قزوین HD از طریق بسته دوم و با فرمت قابل دریافت توسط گیرنده‌های معمولی در حال پخش است. مخاطبان می‌توانند با تنظیم مجدد گیرنده‌های خود، این شبکه را روی کانال ۴۳ دریافت کنند. هیچ‌گونه تغییری در آنتن‌های خانگی مورد نیاز نیست.

طبق اعلام معاون فنی صدا و سیمای استان، در حال حاضر ۸۵ درصد از مناطق استان تحت پوشش پخش HD قرار دارند و برای ۱۵ درصد باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا به‌زودی تمام مردم استان بتوانند از کیفیت برتر بهره‌مند شوند.