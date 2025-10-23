به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمید رمضانی گفت: این میزان فرآورده دامی از مراکز تحت نظارت و کشتارگاه‌های دام و طیور استان ضبط شد و بیش از ۱۶۰ تن آن به پودر ضایعات کشتارگاهی تبدیل و ۶ هزار و ۸۰۹ کیلوگرم نیز معدوم شد.

وی افزود: میزان فرآورده‌های غیربهداشتی ضبط شده در کشتارگاه‌های دام بیش از ۱۴ تن و ۷۴۰ کیلوگرم و در کشتارگاه‌های طیور بیش از ۱۴۶ تن بوده است، مدت مشابه پارسال هم حدود ۱۷۰ تن فرآورده دامی معدوم شده بود.

رمضانی ادامه داد: در این مدت؛ ۱۳ هزار و ۲۵۳ بازدید از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی انجام که منجر به شناسایی ۴۴۸ تخلف بهداشتی و ارجاع ۵۸ پرونده تخلف به مراجع قضایی شد.