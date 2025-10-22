رئیس دامپزشکی یزد: فرآوری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی بدون اخذ مجوز‌های بهداشتی و نظارت دامپزشکی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد محسن محمدی گفت: در پی بازرسی‌های انجام گرفته توسط اکیپ نظارت دامپزشکی شهرستان، یک واحد مسکونی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به فرآوری و بسته‌بندی میگو می‌نمود، شناسایی و مطابق قانون برخورد شد.

وی افزود: با هماهنگی دادستان محترم شهرستان و همکاری نیروی انتظامی، از ادامه فعالیت این واحد جلوگیری به‌عمل آمد و متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

رئیس دامپزشکی یزد تأکید کرد: فرآوری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی بدون اخذ مجوز‌های بهداشتی و نظارت دامپزشکی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود و با عاملان چنین تخلفاتی طبق قانون مجازات اسلامی و قانون سازمان دامپزشکی کشور برخورد خواهد شد.