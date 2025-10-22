پخش زنده
پس از ۲۰ سال از تبدیل شدن فرهادگردفریمان به شهر، میدان ورودی این شهر به همت مسئولان شهرستان فریمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در آیین رسمی افتتاح میدان بزرگ امام رضا (ع) در ورودی شهر فرهادگرد گفت: با وجود عقبماندگی شدید در شاخصهای راه آسفالته، توانستهایم نزدیک به ۱۵ درصد از مجموع راههای خاکی شهرستان را تحت پوشش آسفالت قرار دهیم.
سید احسان قاضیزاده هاشمی افزود:متأسفانه وضعیت جادهها در فریمان رضایتبخش نیست و این موضوع، توجه بیشتری از سوی نهادهای فرادستی، از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای را میطلبد.
وی گفت: ارتقای کیفیت جادهها نه تنها به بهبود ایمنی و دسترسی کمک میکند، بلکه میتواند تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی و جذب گردشگر داشته باشد، لذا بهبود زیرساختهای جادهای زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و رونق کسبوکارها میشود.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۱۰۰ کیلومتر از این جاده مواصلاتی در شهرستان فریمان واقع شده است که در سالهای اخیر و با بهرهبرداری از آخرین قطعه، تمامی این مسیر به بزرگراه یک طرفه تبدیل شده است.
افزایش امنیت عبور و مرور با افتتاح میدان ورودی فرهادگرد خواف
فرماندار فریمان هم با اشاره به افتتاح میدان امام رضا (ع) در ورودی شهر فرهادگرد که آرزوی دیرینه مردم این شهر بود گفت: با راه اندازی این میدان امنیت عبور و مرور شهروندان و خودروهای عبوری در حد قابل توجهی افزایش یافته است.
ناصری افزود با هدف ایجاد این امکان ترافیکی، بیش از ۵۷ هزار مترمربع زیرسازی، عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام شد و بیش از ۲۲ هزار مترمربع آسفالتریزی صورت گرفت و نزدیک به هزار و ۹۰۰ متر جدولگذاری و ساخت آیلند صورت گرفته است.
بخشدار بخش مرکزی فریمان هم گفت: در مجموع ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح میدان ورودی شهر فرهادگرد اختصاص یافته است.
حسن نباتی افزود: پیش از افتتاح این میدان در گذشته خودروهای عبوری و مردم شهر فرهادگرد از رودخانه این شهر عبور میکردند که این امر مشکلات فراوان و حوادث زیادی را به خصوص در زمان بارش و سیلاب ایجاد میکرد.