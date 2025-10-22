آیین نکوداشت پیشکسوتان فرهنگ و هنر در ایلام
آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر در قلعه والی شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ عصر امروز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر با حضور جمعی از چهرههای ملی و استانی در قلعه تاریخی والی شهر ایلام برگزار شد.
این آیین با هدف تجلیل از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و در راستای پاسداشت مفاخر و سرمایههای معنوی استان ایلام برگزار گردید.
برگزاری این مراسم بخشی از برنامههای فرهنگی استان در جهت گرامیداشت چهرههای ماندگار و ارتقای جایگاه هنر و فرهنگ بومی ایلام به شمار میرود.