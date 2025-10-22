پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان گفت: حل مسائل استان در گرو پژوهشهای نتیجهمحور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیامرث حاجیزاده در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری که روز چهارشنبه سیام مهرماه برگزار شد، افزود: تشکیل منظم جلسات این کارگروه و تمرکز بر پژوهشهای مسئله محور، کلید رفع مشکلات خوزستان محسوب میشود.
وی با اشاره به لزوم حضور مؤثر مدیران ارشد در این جلسات تأکید کرد: حضور مدیران دستگاهها در این جلسات الزامی است و در صورت عدم حضور، طرحها و ارائههای دستگاه متخلف در جلسات آتی بررسی نخواهد شد.
معاون استاندار خوزستان با انتقاد از پژوهشهای بیثمر، بیان کرد: تمام گزارشات و اقدامات انجامشده باید نتیجهای عملیاتی داشته و منجر به برونرفت استان از چالشهای موجود شود. ارائه صرف آمار تعداد طرحهای پژوهشی، بدون حل مشکلی از استان، فایدهای ندارد.
حاجیزاده با اشاره به انجام برخی طرحهای پژوهشی توسط افراد خارج از استان که نتیجه ملموسی برای خوزستان ندارد، خاطرنشان کرد: هر طرح پژوهشی باید معطوف به حل یک مسئله حاد استان و کاملاً نتیجهگرا باشد.
وی از مصوبه برگزاری ماهانه و منظم جلسات این کارگروه تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد: در اولین جلسه آینده، مدیران شرکتهای بزرگ استان دعوت خواهند شد تا نقش خود را در پیشبرد اهداف پژوهشی ایفا کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مقایسههای سطحی گفت: خوزستان از نظر تولید ناخالص ملی، استانی پیشرو است و قرار نیست وضعیت خود را با استانهای ضعیفتر مقایسه کند. این مقایسهها نشاندهنده دیدگاهی محدود است و برای پیشرفت واقعی، باید افق دید را فراتر برد.
حاجیزاده در پایان با اشاره به موضوع شرکتهای دانشبنیان، از تشکیل کمیتههای تخصصی و پیگیری تأمین نقدینگی و وامهای کمسود برای این شرکتها خبر داد.