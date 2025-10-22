پخش زنده
شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی، با همکاری مراکز تخصصی آزمون و پژوهش، برنامهای جامع برای ارتقای کیفیت قطعات خودرویی کشور و انطباق آنها با استانداردهای جهانی آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با امضای تفاهمنامه همکاری میان شبکه آزمایشگاهی کشور و شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو (کادک)، گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت قطعات خودرو و استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی کشور برداشته شد.
آیین امضای تفاهمنامه همکاری بین شبکه آزمایشگاهی کشور و شرکت طراحی و مهندسی قطعات خودرویی امروز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، مجتبی نسب، معاون شبکه آزمایشگاهی کشور، علی بهرامی، مدیرعامل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو (کادک)، مهیار اسدی، معاون کیفیت شرکت «کادک» و رفیعه رستگار، مدیر آزمایشگاه شرکت «کادک» به امضا رسید.
گامی به سوی ارتقای کیفیت قطعات خودرو
این تفاهمنامه که به منظور توسعه خدمات تست و آزمون، سنجش کیفیت قطعات خودرو و ارتقای کیفیت تولیدات صنعت خودرو منعقد شد، بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی کشور در راستای بهبود صنعت خودروسازی و افزایش سطح رضایت مشتریان و رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی تاکید دارد.
هدف اصلی این تفاهمنامه استفاده حداکثری از ظرفیتهای آزمایشگاهی کشور برای ارتقای کیفیت قطعات خودرویی است. این همکاری به توسعه بازار آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی کشور در صنعت خودرو، ارتقای توانمندیها و توسعه آزمایشگاههای فعال در این صنعت و حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه فناورانه در زمینه تست و آزمون قطعات خودرو میپردازد.
علاوه بر این، از طریق این تفاهمنامه، ظرفیتهای مشترک طرفین برای برگزاری برنامهها و سمینارهای آموزشی در حوزه آزمایشگاههای صنعتی و ارتقای کیفیت قطعات خودرو بهرهبرداری خواهد شد. این اقدام میتواند موجب ارتقای استانداردهای کیفی قطعات خودرویی و دستیابی به تولیداتی با کیفیت بالا و منطبق با استانداردهای جهانی شود.
عزم جدی شبکه آزمایشگاهی کشور در ارتقای کیفیت قطعات خودرو و تحقق استانداردهای جهانی
امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، در آغاز جلسه با بیان تاریخچهای از عملکرد این شبکه گفت: شبکه آزمایشگاهی کشور سابقهای قریب به بیست سال دارد. در ابتدا، این شبکه تحت عنوان «شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی» به فعالیت پرداخت و از سال ۱۳۹۳ به بعد، با نام «شبکه آزمایشگاهی کشور» خود آغاز به کار کرده است. هدف این تغییرات، افزایش دامنه خدمات و توسعه ارتباطات بینالمللی این شبکه در زمینههای مختلف علمی و صنعتی بود.
یونسیان به ورود این شبکه به حوزههای جدید مانند خودرو اشاره کرده و افزود: در گذشته، تمرکز شبکه آزمایشگاهی بیشتر بر فناوریهای خاص و حوزههای فناوریهای راهبردی بود، اما امروز شاهد گسترش دامنه فعالیتهایمان به دیگر صنایع، همچون خودرو هستیم. یکی از چالشهای مهمی که در حال حاضر در صنعت خودروی کشور با آن مواجه هستیم، به ویژه در زمینه خودروهای برقی، استانداردسازی تستهای مربوط به این خودروهاست. این فرآیند نیازمند تعامل و همکاری گسترده میان بخشهای دولتی، خصوصی و سازمانهای مختلف است که ما در شبکه آزمایشگاهی کشور در حال تسهیل این تعاملات هستیم.
او سپس به اهمیت تفاهمنامه امضا شده میان شبکه آزمایشگاهی کشور و شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو (کادک) اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه میتواند راهگشای ورود بیشتر به حوزه زیرساختهای آزمایشگاهی صنعت خودرو باشد. هدف اصلی ما، ارتقای کیفیت قطعات خودرو از طریق انجام تستهای دقیق و مناسب است. در نهایت، این امر به تولید خودروهای ایمنتر و با کیفیتتر منجر خواهد شد که رضایت مصرفکنندگان و مردم کشور را به دنبال دارد.
یونسیان در ادامه خاطرنشان کرد: شبکه آزمایشگاهی کشور از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است که شامل آزمایشگاههای دولتی و خصوصی در سراسر کشور میشود. این آزمایشگاهها میتوانند در حوزههای مختلف از جمله تستهای خودرویی به شرکتها و صنایع مختلف خدمات دهند. ما در تهران و شهرستانها با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف همکاری داریم که دارای دستگاههای منحصر به فردی هستند که میتواند در صنایع خودرویی مفید واقع شود.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور همچنین به نقش آزمایشگاهها در بهبود کیفیت قطعات خودرو و استانداردسازی آنها تأکید کرد و افزود: در کشور ما، یکی از دغدغههای اصلی مردم کیفیت قطعات خودرو است. با استفاده از آزمایشگاهها و تجهیزات پیشرفته، میتوانیم این کیفیت را ارتقا دهیم و این تفاهمنامه به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.
او در نهایت با اشاره به همکاریهای بینالمللی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در زمینه تحقیق و توسعه گفت: ما به دنبال استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی و توسعه خدمات آزمایشگاهی در صنعت خودرو هستیم. این امر میتواند به افزایش رقابتپذیری و حضور گستردهتر ایران در بازارهای بینالمللی کمک کند.
همکاریهای جدید با هدف توسعه خدمات آزمایشگاهی در صنعت خودرو
مجتبی نسب در سخنان خود به گسترش دامنه فعالیتهای شبکه آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، دامنه فعالیتهای شبکه آزمایشگاهی کشور از حوزه نانو به سایر حوزههای فناوریهای راهبردی گسترش یافته است. این گسترش شامل همکاریهای گسترده با صنعت خودرو و تأمین خدمات آزمایشگاهی برای ارتقای کیفیت قطعات خودرو است.
او افزود: با توجه به چالشهای موجود در صنعت خودرو، همکاریهای بیشتر با قطعهسازان و دیگر نهادهای مرتبط برای ارتقای کیفیت تولیدات ضروری است. شبکه آزمایشگاهی کشور در این راستا نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا بتوانیم قطعاتی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی تولید کنیم.
استفاده از ظرفیتهای شبکه آزمایشگاهی کشور در راستای ارتقای کیفی قطعات
علی بهرامی، مدیرعامل کادک، در این مراسم ضمن تشریح فعالیتهای شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو، به اهمیت همکاری با شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای صنعت خودرو، تولید قطعات با کیفیت بالا و منطبق با استانداردهای جهانی است. این تفاهمنامه میتواند به ما در ارتقای کیفیت قطعات خودرو و دستیابی به تولیداتی با استانداردهای بالاتر کمک کند.
وی افزود: کادک همواره در تلاش است تا با استفاده از دانش فنی و ظرفیتهای موجود در کشور، تولیدات خود را به استانداردهای جهانی برساند. این همکاری با شبکه آزمایشگاهی کشور، گامی مؤثر در این راستا است.
تقویت توانمندیهای آزمایشگاهی به منظور ارتقای کیفیت
مهیار اسدی، معاون کیفیت کادک، نیز در این مراسم به اهمیت ایجاد آزمایشگاههای تخصصی برای تست قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: راهاندازی آزمایشگاه مترولوژی در کادک به ما این امکان را داده است تا بتوانیم آزمایشهای دقیق تری را برای قطعات خودرو انجام دهیم و در نتیجه کیفیت محصولات خود را به طور چشمگیری ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، این آزمایشگاه با تجهیزاتی همچون دستگاه CMM (Machine Coordinate Measuring) به بهرهبرداری رسیده است و امیدواریم با تکمیل سایر فازهای آزمایشگاهی، بتوانیم آزمایشهای پیچیدهتر و تخصصیتری را انجام دهیم.
توسعه ظرفیتهای آزمایشگاهی در صنعت خودرو
رفیعه رستگار، مدیر آزمایشگاه کادک، نیز به معرفی بخش آزمایشگاهی شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو پرداخت و گفت: آزمایشگاههای کادک با تجهیزاتی پیشرفته و متخصصین با تجربه، قادر به انجام تستهای دقیق و مطابق با استانداردهای جهانی هستند. این آزمایشگاهها برای ارتقای کیفیت قطعات خودرو و دستیابی به نتایج دقیق در تستهای مختلف به صنعت خودرو کمک شایانی خواهند کرد.
گفتنی است، تفاهمنامه همکاری بین شبکه آزمایشگاهی کشور و شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو، گامی مهم در جهت توسعه همکاریهای شبکه آزمایشگاهی کشور در صنایع کاربردی و پیشران همچون خودرو به شمار میرود. این همکاری با استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی و تخصصهای موجود، به ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی و افزایش رقابتپذیری این صنعت در بازارهای بینالمللی کمک خواهد کرد.