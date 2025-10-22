افتتاح واحد ۴۵ هزار قطعهای پرورش مرغ در خرمآباد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: واحد پرورش صنعتی مرغ تخمگذار تجاری با ظرفیت ۴۵ هزار قطعه و با سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد تومان در خرمآباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در مراسم افتتاح واحد ۴۵ هزار قطعهای پرورش صنعتی مرغ تخمگذار در روستای سنگتراشان خرمآباد گفت: این طرح با ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۷ نفر با هدف افزایش تولید تخممرغ سالم و باکیفیت، تامین بخشی از نیاز استان لرستان و کمک به پایداری امنیت غذایی کشور راهاندازی است.
به گفته نامدار صیادی این واحد با بهرهگیری از تجهیزات مدرن و سیستمهای مکانیزه تغذیه، تهویه و جمعآوری تخممرغ، ضمن کاهش تلفات و افزایش بهرهوری، تولیدی استاندارد به بازار داخلی عرضه میکند.
وی اظهار داشت: این لرستان با ظرفیتهای اقلیمی مناسب میتواند به یکی از قطبهای تولید تخممرغ در غرب کشور تبدیل شود.
هم اکنون ظرفیت تولید تخم مرغ در لرستان ۱۰ هزار تن است.