

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال و الوحدات اردن امشب در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهدای شهر قدس، به مصاف هم رفته‌اند که این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان ساپینتو در جریان است.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی- سامان فلاح - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - صالح حردانی - امیرمحمد رزاق‌نیا - مهران احمدی - منیر الحدادی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب الوحدات اردن:

عبدالله الفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال کزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان

سرمربی: جمال محمود

لحظات حساس:

دقیقه یک: در همان ابتدای مسابقه استقلال هجومی بازی را شروع کرد و سحرخیزان در موقعیت قرار گرفت، اما فرصت شوت‌زنی پیدا نکرد و تحت فشار مدافعان توپ را از دست داد.

دقیقه ۳: ارسال خوب آسانی با تاثیرگذاری کوشکی آرام به سمت دروازه الوحدات رفت و دروازه‌بان توپ را مهار کرد.

دقیقه ۷: سعید سحرخیزان در موقعیت تک به تک قرار گرفت و ضربه او با دقت بالایی زده نشد و دروازه‌بان برگشت داد.

دقیقه ۸: شوت سنگین آسانی دو ضرب توسط الفخوری برگشت داده شد، سعید سحرخیزان با ارسال پاس به تیر مخالف منیر را صاحب موقعیت کرد و الحدادی اولین گل مسابقه را خیلی زود به ثمر رساند.





دقیقه ۲۵: حرکت پا به توپ مهران احمدی و ضربه زمینی او با واکنش دروازه‌بان همراه شد و به تیرک خورد.

دقیقه ۴۴: کار ترکیبی و یک گل زیبا برای استقلال! ارسال دقیق و تماشایی منیر با شوت تک ضرب و تماشایی یاسر آسانی به گل تبدیل شد.