تیم فوتبال استقلال امشب در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ با ۲ گل از الوحدات اردن پیش است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال استقلال و الوحدات اردن امشب در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهدای شهر قدس، به مصاف هم رفتهاند که این دیدار با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان ساپینتو در جریان است.
ترکیب استقلال:
حبیب فرعباسی- سامان فلاح - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - صالح حردانی - امیرمحمد رزاقنیا - مهران احمدی - منیر الحدادی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان
سرمربی: ریکاردو ساپینتو
ترکیب الوحدات اردن:
عبدالله الفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال کزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان
سرمربی: جمال محمود
لحظات حساس:
دقیقه یک: در همان ابتدای مسابقه استقلال هجومی بازی را شروع کرد و سحرخیزان در موقعیت قرار گرفت، اما فرصت شوتزنی پیدا نکرد و تحت فشار مدافعان توپ را از دست داد.
دقیقه ۳: ارسال خوب آسانی با تاثیرگذاری کوشکی آرام به سمت دروازه الوحدات رفت و دروازهبان توپ را مهار کرد.
دقیقه ۷: سعید سحرخیزان در موقعیت تک به تک قرار گرفت و ضربه او با دقت بالایی زده نشد و دروازهبان برگشت داد.
دقیقه ۸: شوت سنگین آسانی دو ضرب توسط الفخوری برگشت داده شد، سعید سحرخیزان با ارسال پاس به تیر مخالف منیر را صاحب موقعیت کرد و الحدادی اولین گل مسابقه را خیلی زود به ثمر رساند.
دقیقه ۲۵: حرکت پا به توپ مهران احمدی و ضربه زمینی او با واکنش دروازهبان همراه شد و به تیرک خورد.
دقیقه ۴۴: کار ترکیبی و یک گل زیبا برای استقلال! ارسال دقیق و تماشایی منیر با شوت تک ضرب و تماشایی یاسر آسانی به گل تبدیل شد.