

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب المیر علی اف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل حاجی اکبر کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب و پنجم شد.