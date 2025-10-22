پخش زنده
امروز: -
۴۲۰ کیلومتر از راههای روستایی آذربایجانغربی آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای آذربایجانغربی گفت: با هدف افزایش درصد برخورداری روستاها از راههای آسفالته، تاکنون ۱۰۰ کیلومتر از راههای روستایی آسفالت شده و ۴۲۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست.
ارسلان شکری، با اشاره به اینکه این استان دارای بیش از هشت هزارکیلومتر راه است که تاکنون چهارهزار و ۸۰۰ کیلومتر آن آسفالت شده است، افزود: میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته در کشور ۸۵.۵ درصد و در آذربایجانغربی ۷۹.۸ درصد است.
وی اظهارکرد: روکش و لکهگیری محور دیزج – ایلانلو، روکش محورحیدرآباد، شانهسازی محورهای اشنویه - نقده و همچنین شانهسازی مسیر سهراهی ترشکان به سمت میاندوآب همگی به اتمام رسیدهاست.
شکری، با اشاره به اینکه محورهای ارتباطی آذربایجانغربی به کارگاههای فعال اجرای پروژههای راهداری تبدیل شدهاست، گفت: برای محور نقده - محمدیار نیز قرارداد روکش آسفالت منعقد و پیمانکار مربوطه مشخص شده است.
وی، با بیان اینکه تأمین روشنایی گردنه قوشچی انجام و چراغها درحال حاضر روشن هستند، افزود: ایمنسازی محور سهراهی خوی – ایواوغلی به سمت بازرگان نیز تأمین اعتبار شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است و تقاطع چایپاره نیز به اتمام رسیده و خطکشیهای مورد نیاز نیز در این مسیر انجام میشود.
مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای آذربایجانغربی، درباره نصب سرعتگیر در محورهای پرتردد بهویژه مسیر میاندوآب – نقده هم تصریح کرد: این سرعتگیرها بر اساس مصوبات شورای ترافیک و با هدف کاهش سرعت غیرمجاز نصب میشوند، اما برای رفاه حال کاربران جاده، استانداردسازی آنها در حال انجام است.
شکری، با اشاره به مشکل ریختن نخالههای ساختمانی در ورودی شهرها، بهویژه در مرکز استان گفت: با وجود جمعآوری نخالهها توسط راهداری، متأسفانه برخی شهروندان مجدداً اقدام به تخلیه آنها میکنند که علاوه بر ایجاد چهره نامناسب، روند فعالیتهای عمرانی را نیز مختل میسازد.