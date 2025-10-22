به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست مشترک با نمایندگان استان در مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی افزود: این جلسه با هدف بررسی و هم افزایی هر چه بیشتر توسعه استان خوزستان برگزار شده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی‌ها صورت گرفته مقرر شده است ستاد ملی توسعه استان خوزستان به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شود و در نشست امروز نمایندگان مردم استان ضمن مشارکت فعال نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تشکیل این ستاد بیان کردند.

استاندار خوزستان تاکید کرد: امیدواریم با هماهنگی و هم افزایی در جهت توسعه هر چه بیشتر استان در چارچوب ساختار جدید و ستاد ملی توسعه خوزستان شاهد باشیم.