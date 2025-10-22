پخش زنده
امروز: -
زمان برگزاری بازیهای ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ نفره بازیهای آسیایی جوانان بحرین تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با حضور تیمهای ملی بسکتبال سه به سه دختران و پسران ایران از روز پنجشنبه ۱ آبان ماه الی روز دوشنبه ۵ آبان ماه برگزار خواهد شد.
علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحیزیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
در بخش دختران، تیمهای ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیمهای مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند. در بخش پسران تیمهای، امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروه A، بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C و ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان در گروه D به رقابت میپردازند.
برنامه بازیهای ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ بازیهای آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:
دختران (گروه A)
پنجشنبه ۱ آبان:
ایران - ازبکستان ساعت ۱۲:۱۰
ایران - اردن ساعت ۱۴:۰۵
ایران - چین ساعت ۲۰:۱۵
شنبه ۳ آبان:
ایران - امارات ساعت ۱۱:۳۵
ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۵۰
ایران - چین تایپه ساعت ۱۵:۱۰
پسران (گروه D):
جمعه ۲ آبان:
ایران - سریلانکا ساعت ۱۲:۱۰
ایران - یمن ساعت ۱۴:۳۰
ایران - عربستان ساعت ۱۷:۳۰
یکشنبه ۴ آبان:
ایران - قزاقستان ساعت ۱۴:۴۰
ایران - بنگلادش ساعت ۱۶:۳۵