

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین با حضور تیم‌های ملی بسکتبال سه به سه دختران و پسران ایران از روز پنجشنبه ۱ آبان ماه الی روز دوشنبه ۵ آبان ماه برگزار خواهد شد.

علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحیزیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

در بخش دختران، تیم‌های ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند. در بخش پسران تیم‌های، امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروه A، بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C و ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان در گروه D به رقابت می‌پردازند.

برنامه بازی‌های ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:

دختران (گروه A)

پنجشنبه ۱ آبان:

ایران - ازبکستان ساعت ۱۲:۱۰

ایران - اردن ساعت ۱۴:۰۵

ایران - چین ساعت ۲۰:۱۵

شنبه ۳ آبان:

ایران - امارات ساعت ۱۱:۳۵

ایران - قزاقستان ساعت ۱۲:۵۰

ایران - چین تایپه ساعت ۱۵:۱۰

پسران (گروه D):

جمعه ۲ آبان:

ایران - سریلانکا ساعت ۱۲:۱۰

ایران - یمن ساعت ۱۴:۳۰

ایران - عربستان ساعت ۱۷:۳۰

یکشنبه ۴ آبان:

ایران - قزاقستان ساعت ۱۴:۴۰

ایران - بنگلادش ساعت ۱۶:۳۵