به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امین آذرنوش گفت: این پارتی که با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی برگزار شده بود با دستور قضایی عوامل آن توسط مامورین انتظامی دستگیر و مقادیری از انواع مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد اجتماعی و هنجارشکنی، اظهار داشت: برگزاری چنین مراسماتی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزش‌های اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. پرونده قضایی برای متهمان تشکیل و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب کارون افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت در برابر هرگونه رفتار خلاف شرع و قانون ایستاده و اجازه نخواهد داد امنیت اخلاقی جامعه خدشه‌دار شود.