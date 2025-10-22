پخش زنده
کاروان ایران در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که به میزبانی منامه بحرین برگزار شد رژه رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ایران با نام "سفیران امید" در این دوره از بازیها حضور دارد و در مراسم افتتاحیه رژه رفت. عسل گلتپه ملیپوش تکواندو به همراه مهدی جمالی از رشته هندبال پرچمداران کاروان ایران بودند که با در دست داشتن پرچم ایران جلوتر از سایر ورزشکاران رژه رفتند.
علیرضا پاکدل سرپرست کاروان بازیهای آسیایی جوانان نیز بعد از پرچمداران کاروان در کنار ورزشکاران ایران رژه رفت.
در مراسم رژه تنها ۲۴ نفر از کاروان ایران حضور داشتند و بیشتر، ورزشکارانی حضور داشتند که فردا در رویدادی شرکت نمیکنند. ورزشکاران ایران گرمکن، شلوار و کتانی سفید بر تن داشتند.
در طراحی لباس رسمی کاروان ایران برای بازیهای آسیایی بحرین ۲۰۲۵ از رنگ سفید بهعنوان رنگ اصلی استفاده شده و در قسمت پایین آستینها و حاشیه پایین لباس، نقش هندسی متقارن با گرادیانت قرمز کار شده که یادآور نقوش سنتی ایرانی و در عین حال نمادی از پرچم ایران (با ترکیب سفید و قرمز و سبز) است.
کاروان ورزش ایران با ۲۳۶ ورزشکار در ۲۴ رشته ورزشی در سومین دوره از بازیهای آسیایی شرکت کرده است. شعار کاروان "امید ایران" است.