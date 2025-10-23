پخش زنده
۴۰۰ تن محصول باکیفیت از باغات پیشرو اصفهان ثمره اصلاح گردوی خوانسار در فصل برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، شهرستان خوانسار دارای ۷۵۰ هکتار باغ گردو است که پیشبینی میشود در سال جاری به دلیل سرمازدگی بهاره و خشکسالی، متوسط عملکرد کاهش یافته و حدود ۴۰۰ تن محصول از ۵۰۰ هکتار باغ بارور برداشت شود براین اساس عملیات برداشت محصول تا اواسط پاییز در این شهرستان ادامه خواهد داشت. با وجود کاهش تولید کلی، نکته قابل توجه در برداشت امسال، استفاده از فناوری و اجرای طرحهای اصلاحی است.
امسال برای چندمین سال متوالی، برداشت محصول با دو دستگاه برداشت گردو (شیکر) در تعدادی از باغات شهرستان محقق می شود که به تسریع فرآیند و کاهش هزینهها کمک میکند.
همچنین، بر اساس گزارش مدیریت جهاد کشاورزی، بخشی از درختان گردویی که در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ با اجرای طرح «پیوند سرشاخهکاری» اصلاح شدند، به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
محصول تولیدی این باغ ها از نظر اندازه، درصد مغز، یکنواختی و کیفیت ظاهری در مقایسه باسالهای گذشته بهبود قابل توجهی یافته است.
این ارتقای کیفیت، باعث افزایش ارزش اقتصادی محصول میشود و انتظار میرود باغداران بتوانند محصول خود را با قیمت بالاتر و در بازارهای هدفمند عرضه کنند.
در همین راستا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکید کرد: رعایت اصول پس از برداشت، شامل خشککردن استاندارد، درجهبندی و بستهبندی مناسب نقش کلیدی در حفظ کیفیت و به حداکثر رساندن درآمد باغداران خواهد داشت.