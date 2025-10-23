پخش زنده
کشت «ساگیتا» با عملکرد برداشت ۳۰ تن در هر هکتار از ۵۰۰ هکتار اراضی کشت شده چادگان رونق گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، در پی بازدیدهای میدانی صورتگرفته از مزارع سیبزمینی منطقه چنارود شهرستان چادگان، برداشت موفق و باکیفیت محصول سیبزمینی رقم «ساگیتا» در این شهرستان آغاز شده است.
در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، در مجموع حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی منطقه چنارود، واقع در دهستان فراموشجان، به کشت این محصول راهبردی اختصاص یافت. برآوردهای اولیه نشان میدهد که میانگین عملکرد این محصول در مزارع چادگان به رقمی قابلتوجه، یعنی حدود ۳۰ تن در هر هکتار رسیده است. رقم «ساگیتا» که بهعنوان یک رقم میانرس و پربازده شناخته میشود، به دلیل ویژگیهای منحصربهفردی نظیر کیفیت مطلوب غدهها، شکل یکنواخت و بازارپسندی بسیار بالا، توانسته است توجه و رضایت گسترده کشاورزان منطقه را جلب کند و به یکی از ارقام اصلی کشت سیبزمینی در این شهرستان تبدیل شود.
در جریان بازدید کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چادگان از مزارع در حال برداشت، علاوه برقدردانی از تلاش کشاورزان، بر اهمیت رعایت کامل توصیههای فنی، بویژه انتخاب زمان مناسب کاشت و بهرهگیری از ارقام مقاوم، تأکید شد.
این اقدامات میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری کلی تولید و به حداقل رساندن خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی و سایر تنشهای محیطی ایفا کند و پایداری تولید را تضمین نماید.
موفقیت در برداشت سیبزمینی ساگیتا با این عملکرد بالا در شهرستان چادگان، نویدبخش تأمین بخشی از نیاز بازار استان اصفهان و کشور بوده و نشاندهنده پتانسیل بالای این منطقه در تولید محصولات باغبانی و زراعی با کیفیت است.