طرح ملی ارمغان مهر برای آیندهسازان بهمنظور حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان از اجرای طرح ملی «ارمغان مهر برای آیندهسازان» بهمنظور حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار استان خبر داد و گفت: چهار هزار و ۹۴۴ بسته تحصیلی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال در قالب این طرح بین دانشآموزان کم برخوردار استان توزیع شد.
حسن عبودی مزرعی در آیین اهدای بستههای آموزشی در محل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: این طرح با مشارکت گسترده خیران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر در شهرستانهای مختلف استان اجرا و بستههای آموزشی شامل نوشتافزار، کیف، لباس و سایر اقلام مورد نیاز دانشآموزان جمع آوری شد.
وی گفت: طرح ارمغان مهر برای آیندهسازان، یکی از برنامههای محوری جمعیت هلالاحمر در حوزه بشردوستی و حمایتی است که با هدف ارتقای عدالت آموزشی و تقویت روحیهی امید و خودباوری در میان دانشآموزان کمبرخوردار اجرا میشود؛ این طرح، جلوهای از پیوند انساندوستی و حمایت از آیندهسازان کشور را به تصویر میکشد.
عبودی مزرعی با اشاره به نقش ارزشمند خیران در تحقق این اقدام خداپسندانه افزود: خیران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر خوزستان سهم موثری در تهیه و توزیع این بستهها ایفا کردند و نشان دادند که فرهنگ نوعدوستی و یاریرسانی در جامعه ما همچنان زنده و پویاست.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: در اجرای این طرح، داوطلبان جمعیت شهرستانهای مختلف خوزستان با حضور در مدارس و مناطق محروم، بستههای تحصیلی را میان دانشآموزان توزیع کردند تا حس تعلق، احترام و همدلی در میان آنان تقویت شود.