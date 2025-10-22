پخش زنده
کرسی مکتب هنر رضوی بهنام استاد فرشچیان در آستان قدس رضوی پایهگذاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در حاشیه بازدید از دارالقرآن اهلبیت(ع) خمینیشهر، بزرگترین موقوفه قرآنی وابسته به آستان قدس رضوی با اشاره به ضرورت پاسداشت میراث هنری و معنوی استاد فرشچیان، از برنامهریزی این سازمان برای ایجاد «کرسی مکتب هنر رضوی» بهنام استاد فرشچیان در مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس خبر داد.
آقای طالبی افزود :مرحوم استاد فرشچیان از چهرههای برجسته و ماندگار هنر ایران و اصفهان بود که آثارش با روح معنویت و مفاهیم والای رضوی آمیخته است و ما در آستان قدس بر آنیم تا با تأسیس کرسی هنری ویژه در قالب مکتب هنر رضوی، مسیر فکری و هنری ایشان را تداوم بخشیم تا نسلهای آینده از این گنجینهی الهامبخش بهرهمند شوند.
وی افزود: این کرسی هنری با هدف گسترش هنر اسلامی و تلفیق زیباییشناسی ایرانی با مفاهیم رضوی، زمینهای برای پرورش هنرمندان متعهد و خلاق فراهم خواهد کرد.
طالبی در ادامه این بازدید، دارالقرآن اهلبیت(ع) را نمونهای درخشان از تلفیق فعالیتهای دینی و فرهنگی دانست و گفت: یکی از جلوههای کمنظیر این مجموعه، کارگاه مرمت قرآنهای فرسوده است که با تلاش بانوان و آقایان مؤمن و متخصص اداره میشود.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: کتابخانه مرکزی آستان قدس یکی از مراکز پیشرو کشور در مرمت نسخ خطی و آثار قرآنی است و قصد داریم از ظرفیت علمی و فنی کارشناسان این مرکز برای توسعه و بهبود فرآیند مرمت قرآنها در دارالقرآن اهلبیت(ع) استفاده کنیم. این همکاری میتواند الگویی ملی در صیانت از میراث قرآنی کشور باشد.
طالبی همچنین با اشاره به فعالیت کانونهای خادمیاری گفت: کانونهای خادمیاری از ابتکارات ارزشمند آیتالله شهید رئیسی است که به مردم فرصت میدهد تا در شهر خود در مسیر خدمت به فرهنگ رضوی گام بردارند و اصفهان در این زمینه نیز، همچون همیشه، پیشتاز است.