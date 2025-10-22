به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلیلی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: گزارش‌های رسمی و غیررسمی درباره انتشار بوی نامطبوع در شاهدیه را در روز‌های اخیر داشتیم که نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است.

وی این موضوع را فراتر از مسائل زیست محیطی عنوان کرد و افزود: بوی نامطبوع در شاهدیه، تضییع حقوق عمومی و تهدید علیه سلامت شهروندان به شمار می‌آید و بر این اساس دادستانی به عنوان مدافع عامه به صورت مستقیم و جدی وارد شده و در حال پیگیری هستیم.

معاون دادستان مرکز استان تأکید کرد: هر اقدامی نظیر آلودگی هوا و انتشار بوی نامطبوع که سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد، جرم تلقی می‌شود و متخلفان باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی از تشکیل کمیته ویژه با حضور نمایندگان دادستانی، محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، صمت و شهرداری خبر داد و تصریح کرد: منتظر گزارش مکتوب و نهایی محیط زیست هستیم تا بلافاصله با ارجاع به شعبه ویژه محیط زیست، با مرتکبان این اقدام برخورد قاطع کرده و امیدواریم این مشکل تا آخر ماه جاری برطرف شود.