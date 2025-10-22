پیش بینی جو آرام تا اوایل هفته آینده در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان با پیش بینی جو آرام و پایدار برای آسمان لرستان گفت: تا ۴۸ ساعت آینده دمای هوا تغییری ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۱ و الشتر با ۲ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
کبری غفوری نژاد افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۹ و ۲۸ درجه بالای صفر بود.
غفوری نژاد گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی آرام و پایدار برای آسمان لرستان پیش بینی میشود.
وی گفت: برای روزهای جمعه و شنبه افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای برای مناطق باد خیز آسمان لرستان پیش بینی شده است.
غفوری نژاد افزود: در ۴۸ ساعت آینده از نظر نوسانات دمایی تغییرات محسوسی در دمای هوا نداریم.