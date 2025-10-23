مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان از میان اقشار مختلف جامعه، داوطلبان علاقه‌مند به همکاری جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان از میان اقشار مختلف جامعه، داوطلبان علاقه‌مند به همکاری به عنوان همیار اورژانس را جذب می‌کند.

برگزاری دوره‌های کمک‌های اولیه و تخصصی مرتبط با فوریت‌های پزشکی با ارائه گواهینامه پایان دوره به شرکت‌کنندگان، شرکت در این طرح کاملاً رایگان است.

محل ثبت‌نام:

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آبادان – منطقه امیرآباد، فاز ۴، روبه‌روی ساختمان مخابرات، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره ۰۹۳۹۴۷۴۹۰۹۶ تماس بگیرید: