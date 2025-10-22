تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد مستضعفان به منظور حمایت از طرح‌های پژوهشی محققان وزارت علوم امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم امضای این تفام نامه مشترک امروز با حضور وزیر علوم، تحیقیقات وفناوری و رئیس بنیاد مستضعفان و جمعی از روسای دانشگا‌های بزرگ کشور در یکی از واحد‌های زیر مجموعه بنیاد برگزار شد.

حسین دهقان، رئیس بنیاد با برشمردن ظرفیت‌های اقتصادی زیر مجموعه بیناد گفت: بیش از ۲۳۰ بنگاه اقتصادی زیر مجموعه بنیاد قرار دارد که ظرفیت خوبی را برای همکاری و فعالیت‌های اجتماعی فراهم می‌کند.

وی افزود: این تفاهم نامه بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون جهش دانش بنیان صورت گرفته که بر اساس آن اطمینان می‌دهیم به پژوهشگران وزارت علوم که زیر ساخت‌های مورد نیاز جهش فناوری در دانشگاه برای طرح‌های پژوهشی تامین‌ می‌شود.

دهقان گفت: بر اساس این تفاهم نامه مشترک، پژوهشگران از صنایع وابسته به بنیاد برای خلق ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند. وی افزود: این تفاهم نامه شامل بیش از ۳۰ محور همکاری. تعهدات فی مابین است که مهم‌ترین محور‌های اجرایی آن سرمایه گذاری برای اجرای ۲۷۰ عنوان پروژه پژوهشی و فناورانه بنیاد از محل اعتبار مالیاتی گروه صنایع وابسته به بنیاد از ظرفیت دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان است.

رئیس بنیاد گفت: این تفاهم نامه مبارکی است که در اولین فاز آن سرمایه گذاری در ۱۰۰ طرح سرمایه پذیر واحد‌های فناور ودانش بنیان پیش بینی شده است.

حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در این مراسم گفت: این تفاهم نامه یک قدم بزرگ برای ارتباط دانشگاه وصنعت است.

وی افزود: همواره این موضوع برای حوزه صنعت مطرح بوده که چگونه می‌توان از علم ودانش فنی یهره برد و مساله و چالش دانشگاه هم این بوده که چگونه می‌توان مسایل پیش روی جامعه را حل کرد.

وزیر علوم گفت: با حمایت و ابتکار بنیاد امروز این راهکار را پیدا کرده‌ایم برای اینکه این دو ظرفیت مهم را بهم پیوند بزنیم. اهمیت این تفاهم نامه آنقدر بود که با روسای ۴ دانشگاه بزرگ کشور در این مراسم شرکت کرده‌ام.

حسین سیمایی افزود: خوشبختانه بنیاد ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های کاری و خدمتی دارد و از طرفی دانشگاه هم ظرفیت علمی خوبی برای ارایه خدمت در حوزه‌های مرتبط دارد.

وی گفت: این تفاهم نامه که ارزشی معادل ۵ همت دارد آغاز همکاری خوبی برای فاز‌های بعدی تعامل میان دانشگاه و صنعت خواهد بود.