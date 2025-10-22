از مشکلات معابر روستای کهک و مسدود شدن مسیر‌های ارتباطی تا تمرینات دختران کاراته‌کار و زندگی انارچینان احمدآباد؛ شهروندخبرنگار امشب روایتگر دغدغه‌ها، افتخار‌ها و روزمرگی‌های مردم استان قزوین بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهروندخبرنگار امشب از روستای کهک از مشکلات معابر و وضعیت نامناسب خیابان دکتر علی محمدی گفت؛ شن‌های رهاشده و کود حیوانی چهره روستا را تغییر داده‌اند.

به مناسبت هفته تربیت بدنی، دختران کاراته‌کار استان تصاویری از تمرینات خود در سبک‌های آزاد، به‌ویژه کیوکوشین، ارسال کردند. آن‌ها از علاقه، تمرین سخت و احترام در ورزش گفتند.

همچنین مسدود شدن مسیر ارتباطی روستاهای خورشت و کهک بررسی شد. طبق اعلام اداره راهداری تاکستان، پل قزوین–زنجان به دلیل آسیب‌دیدگی در حال مرمت است و مسیر جایگزین برای روستاییان در نظر گرفته شده. عملیات تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

در پایان، شهروندخبرنگار به روستای احمدآباد رفت و گزارشی از زندگی انارشینان این منطقه تهیه کرد. برنامه با نمایش تصاویر پایانی به پایان رسید.