مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن دوم رقابتهای کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان امشب در شهر نووی ساد صربستان در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد.
وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
محمدی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ ابرار آتابایف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.