به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ششمین سررسید تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از امروز چهار‌شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ متقاضیان شرکت کننده در پیش فروش سکه با سررسید ۳۰ مهرماه سال جاری، ۲۱۷ هزار و ۹۶۰ قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.

مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری شده است.

این گزارش حاکی است، تاکنون و در سررسید‌های اردیبهشت، خرداد، تیرماه، مرداد ماه و شهریورماه ۳۹۷ هزار و ۷۴۹ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است و با تحویل سکه‌های پیش فروش سررسید مهرماه این تعداد تحویل به ۶۱۵ هزار و ۷۰۹ خواهد رسید.

لازم به ذکر است، تاریخ سررسید‌های آتی تحویل سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی، ۲۸ آبان، ۳۰ آذرماه و ۳۰ دی‌ماه سال جاری خواهد بود.