پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی قم از بخشودگی شش ماهه تجاوز برق مصرفی صنعتگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،صنعتگران قمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جریمههای هنگفت برای تجاوز از حد متعارف مصرف برق گلایه کردنند.
امید رفیعی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: صنعتگرانی که شش ماهه ازبرق مصرفیشان گذشته باشد بخشیده خواهد شد.
استاندار قم هم گفت: ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل سفر رییس جمهور به قم با اولویت تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید و تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، فرزند آوری و ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد.
وی افزود: این تسهیلات برای پرداخت نیاز به پیگیری ویژه از طریق سلسله مراتب ملی دارد و با برگزاری جلسات با بانکها در سطح ملی این موضوع هم پیگیری خواهد شد تا دستورالعمل ارائه تسهیلات برای واحدهای تولیدی و مردم آماده شود.