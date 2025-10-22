به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در سخنانی با اشاره به تدوین ۳۱ طرح لبیک با الهام از بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: اجرای این طرح‌های پربرکت موجب رضایت و آرامش کارکنان و خانواده‌های محترم نیروی زمینی ارتش شده است.

امیر بختیار کرمی نیا با بیان اینکه این طرح‌ها توان رزمی و قدرت رقابت در میان کارکنان را افزایش داده، افزود: امروز نیروی زمینی ارتش با اجرای این برنامه‌ها توانمندتر از گذشته در عرصه‌های مختلف ظاهر می‌شود.

هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش درلرستان نیز گفت: این جشنواره با هدف شناسایی ایده‌های نو، ارتقای بهره‌وری سازمانی و تقویت روحیه خلاقیت در میان افسران و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.