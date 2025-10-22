تجلیل از افسران برگزیده جشنواره طرح لبیک در لشکر ۸۴ پیاده لرستان
در مراسمی از افسران برگزیده جشنواره طرحهای «لبیک یا امام خامنهای» در لشکر ۸۴ پیاده لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در سخنانی با اشاره به تدوین ۳۱ طرح لبیک با الهام از بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: اجرای این طرحهای پربرکت موجب رضایت و آرامش کارکنان و خانوادههای محترم نیروی زمینی ارتش شده است.
امیر بختیار کرمی نیا با بیان اینکه این طرحها توان رزمی و قدرت رقابت در میان کارکنان را افزایش داده، افزود: امروز نیروی زمینی ارتش با اجرای این برنامهها توانمندتر از گذشته در عرصههای مختلف ظاهر میشود.
هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش درلرستان نیز گفت: این جشنواره با هدف شناسایی ایدههای نو، ارتقای بهرهوری سازمانی و تقویت روحیه خلاقیت در میان افسران و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.
حجتالاسلام حسین دانش افزود: جشنواره طرحهای لبیک، میدانی برای انسجام، رقابت سالم و ایجاد انگیزه میان همرزمان است و کارکنان میتوانند با تلاش مضاعف، زمینه موفقیت خود را در چنین جشنوارههایی فراهم کنند.