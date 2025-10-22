عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی با اشاره به شخصیت علمی و عرفانی این شهید، تبعیت از ولایت، تواضع و جامعیت علم و عمل را از ویژگی‌های فرزند معمار کبیر انقلاب دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله محسن اراکی در مراسم بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی در بیت تاریخی معمار کبیر انقلاب در قم که با عنوان نسخه دوم امام برگزار شد با اشاره به برخی آیات و روایات گفت: در نظام سیاسی اسلام، حق فرمانروایی به ذات محصور در خداوند است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوران امامت مولای متقیان حضرت علی (ع) و قیام امام حسین (ع)، فقه سیاسی را از جمله فقه‌های کلان و مربوط به رفتار جامعه دانست و افزود: همه انبیا الهی، منصوبان خداوند برای اجرای عدالت در جامعه هستند و آنچه که در فقه اسلامی آمده چیزی جز امر و نهی برای اداره و اجرای عدالت در جامعه نیست، از این رو عدالت چیزی جز علم فقه نیست.

وی با اشاره به شخصیت علمی و عرفانی شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی، تبعیت از ولایت، تواضع و جامعیت علم و عمل را از ویژگی‌های فرزند معمار کبیر انقلاب برشمرد و گفت: شهید مصطفی خمینی مرد علم و اجتهاد و از نظر علمی فردی جامع بود.

آیت الله سید علی حسینی اشکوری نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید آیت الله مصطفی خمینی و نقش تاثیرگذار او در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: وی یکی از شخصیت‌های بالقوه و بالفعل اسلام بود که در عین حال که مدرسی معروف در رشته فلسفه و فقه بود چهره‌ای برجسته در میان علما و فضلا هم به شمار می‌رفت.