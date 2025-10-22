پخش زنده
عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی با اشاره به شخصیت علمی و عرفانی این شهید، تبعیت از ولایت، تواضع و جامعیت علم و عمل را از ویژگیهای فرزند معمار کبیر انقلاب دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله محسن اراکی در مراسم بزرگداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی در بیت تاریخی معمار کبیر انقلاب در قم که با عنوان نسخه دوم امام برگزار شد با اشاره به برخی آیات و روایات گفت: در نظام سیاسی اسلام، حق فرمانروایی به ذات محصور در خداوند است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوران امامت مولای متقیان حضرت علی (ع) و قیام امام حسین (ع)، فقه سیاسی را از جمله فقههای کلان و مربوط به رفتار جامعه دانست و افزود: همه انبیا الهی، منصوبان خداوند برای اجرای عدالت در جامعه هستند و آنچه که در فقه اسلامی آمده چیزی جز امر و نهی برای اداره و اجرای عدالت در جامعه نیست، از این رو عدالت چیزی جز علم فقه نیست.
وی با اشاره به شخصیت علمی و عرفانی شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی، تبعیت از ولایت، تواضع و جامعیت علم و عمل را از ویژگیهای فرزند معمار کبیر انقلاب برشمرد و گفت: شهید مصطفی خمینی مرد علم و اجتهاد و از نظر علمی فردی جامع بود.