مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت : در هفته تربیت بدنی ۳ کلاس تربیت بدنی ، ۶ تایل کورت زمینهای والیبال و زمین مینی چمن مصنوعی در ۱۶ مدرسه در ۸ شهرستان گیلان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نرگس دستیار در مراسم افتتاح همزمان این طرحها در آستانه اشرفیه گفت: به منظور ایجاد عدالت آموزشی و فراهم کردن امکانات ایجاد نو سلامت در مدارس در هفته تربیت بدنی ۳ کلاس تربیت بدنی، ۶ تایل کورت زمینهای والیبال و زمین منی چمن مصنوعی در ۱۶ مدرسه در ۸ شهرستان گیلان به بهره برداری رسید.
وی افزود: برای بهره برداری از این طرحها ۸۰ میلیارد ریال از اعتبارات آموزش و پرورش هزینه شده و تا پایان امسال ۳۰ طرح دیگر در سراسر استان به تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه سه طرحی که امروز در آستانه اشرفیه به بهره برداری رسید شامل دو زمین چمن مصنوعی در مدرسه استثنایی ایمان و دبیرستان شهید آتش پوش و یک تایل کورت زمین والیبال در هنرستان هفده شهریور بود گفت: برای ساخت این ۳ طرح ۱۶ میلیارد ریال هزینه شد.