امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وقتی آزادی بیان تاب نمی‌آورد ...

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰- ۲۲:۰۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
ایران اینترنشنال یا اسرائیل اینترنشنال!
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
از متن تا حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان ایلام
۱۴۰۴-۰۷-۲۹
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
زبان معیار ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
یک تاریخ فریب
یک تاریخ فریب
۱۴۰۴-۰۷-۲۷
خبرهای مرتبط

کاهش برنامه‌های خبری بی بی سی به علت کاهش مخاطبان

از تشویق به احتکار تا القا قحطی

برچسب ها: آزادی بیان ، شبکه‌های فارسی زبان ، شبکه بی بی سی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 