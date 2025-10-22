پخش زنده
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور با تأکید بر لزوم تقویت تعاملات حقوقی میان شهرداریهای کلانشهرها گفت: هدف نشستهای تخصصی کمیسیون حقوقی، بررسی دقیق چالشهای مشترک حقوقی و تدوین راهکارهای عملی برای حل آنها در چارچوب قانون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی محمدی در سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) و فداکاری شهدا شکل گرفته است، گفت: امروز ما وارثان آن تفکر و مکتب الهی هستیم و باید در مسیر خدمت به مردم و تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام برداریم.
وی با اشاره به جایگاه حقوقی و مدیریتی شهرداریها در نظام جمهوری اسلامی افزود: شهرداریها بهعنوان نهادهای خدمترسان شهری، درگیر مسائل متعدد حقوقی هستند و برگزاری نشستهایی از این دست به ما کمک میکند تا از ظرفیت فکری و تجربی مدیران حقوقی کلانشهرها برای حل مسائل مشترک بهره ببریم.
محمدی با قدردانی از حضور مدیران ارشد قضایی، معاونان شهرداری تهران و اعضای کمیسیون حقوقی کلانشهرها در این نشست، تصریح کرد: این گردهماییها فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، بررسی پروندههای حقوقی مشابه و یافتن راهکارهای مشترک برای مشکلات حقوقی شهرداریها در سراسر کشور است.
محمدی ادامه داد: همکاری میان شهرداریها و نهاد قانونگذار، به ما کمک میکند تا در حوزههایی که نیازمند اصلاح یا تفسیر قانونی است، از مسیر کارشناسی و تعامل نهادی پیش برویم و تصمیمهای دقیقتر و منسجمتری اتخاذ کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزبانی شهر قم برای این نشست گفت: شهر قم علاوه بر جایگاه معنوی و زیارتی خود، همواره نمادی از همدلی و همافزایی بوده و برگزاری این نشست در قم بیانگر اهتمام این شهر به مباحث حقوقی، فقهی و مدیریتی است.